“Hükümet kiminle isterse kurulsun halkın derdine çözüm olmayacak”

“Hükümet kiminle isterse kurulsun halkın derdine çözüm olmayacak”
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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “hükümet kiminle kurulursa kurulsun halkın derdine çözüm olmayacağını” söyleyerek “tek çözümün” emekli sınıfların örgütlenmesi olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı programda konuşan Rahvancıoğlu esas uğraşılması gerekenin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar olduğunu belirtti.

Rahvancıoğlu, “federal bir Kıbrıs”ın da ancak “emekçi halkın emek temelinde örgütlenip gündelik meselelerden kafasını kaldırmasıyla” mümkün olacağını dile getirdi.

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