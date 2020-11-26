Hükümet kurma çalışmaları sürüyor… Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ilk tur siyasi parti ziyaretlerini dün tamamladı. Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti bugün de Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yetkilileriyle bir araya geldi. Erhürman ilk tur ziyaretlerini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada “Şu ana kadar tüm siyasi partiler sunmuş olduğumuz ilkeler üzerinde uzlaşı gösterdi, ilk turda olumlu bir havayla karşılaştık” dedi…

CTP Parti Meclisi bugün toplanarak ilk tur değerlendirmelerini yapacak.. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti’yi ziyaretinin ardından açıklama yaptı… Geniş tabanlı bir erken seçim hükümeti düşüncesini DP ile paylaştıklarını ifade eden Erhürman, “2021’in sonbaharında eylül ayında erken seçim düşüncemizi paylaştık. Ekim’de bütçe çalışması olacağından dolayı Eylül’ü işaret ediyoruz. Bunu paylaştık” dedi… Erhürman, “Aynı fikirde olduğumuzu gördük… Bir yıl içerisinde muhakkak yapılması gerekenlere ilişkin ilkeler manzumesini de paylaştık. Orada da bir fikir ayrılığımız olmadığını gördük. Olumlu bir görüşme oldu. Birlikte çalışabileceğimize yönelik bir fikir birliğimiz var” açıklaması yaptı…