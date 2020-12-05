Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü görüşmeler kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nu kabul etti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede, hükümeti kurma çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

Ataoğlu, hızlı bir şekilde görevi vereceği milletvekilinin hükümeti kurmasını temenni ettiklerini ifade ederek, "Hükümet modeli ne isterse olsun halkımız ve ülkemiz adına desteğimiz tam olacak. Umarım hızlı bir şekilde hükümet kurulur, insanımız ve ülke için hayırlı olur" dedi.

Fikri Ataoğlu'na, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer eşlik etti.