“Hükümet olarak konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlıyız”

Hükümet olarak konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, halkın can ve mal güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Konunun araştırılması için Başbakanlığın başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli tüm kriz masaları ve çalışma gruplarının oluşturulduğunu açıklayan Tatar, kurulan kriz masasının şu anda Çatalköy Belediyesi’nde çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Tatar, bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması halkın tek bir ferdinin bile böylesi olaylar neticesinde zarar görmemesi adına ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyma kararlılığında olduklarını vurguladı.

“TÜM EKİPLER ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ”

Dün gece itibarıyla olay yerinde özverili çalışmalar yürüten tüm ekiplere teşekkürlerini sunan Tatar, basın mensuplarının da bir yandan habercilik görevlerini yerine getirirken diğer yandan da ülkesel genel çıkarları gözetmelerini taktir ettiğini ifade etti