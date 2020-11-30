"Hükümet olduğu söyleniyor, ancak hükümet yok"

CTP Milletvekilli Erkut Şahali, Meclis'te “Hükümet arayışı ve ülkede gelinen son durum” konusunda konuşma yaptı.

Şahali, ülkede hükümet olduğunun söylendiğini ancak ülkede hükümet olmadığını savundu.

Ülkede hükümet olmadığından sürüş ehliyeti sınavları yapılamadığını ve sürüş ehliyeti verilemediğini söyleyen Şahali, “Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum. Bugün hemen Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırsın ve bu ‘küçük sorunu’ çözmek üzere karar geçirsin. Bakalım ülkede hükümet var mı yok mu görelim” dedi. Şahali, “Bakanlar yerlerinde olabilir ama bu, hükümetin varlığına işaret değildir. Hükümet bir an önce kurulmalıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a hükümeti kurma görevi vermesinin ardından Erhürman’a daha süresi dolmamışken, bir açıklamasında süreyi uzatmanın “anlamsız olduğunu” söylemesini eleştirerek, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı yemini ve görev ve sorumluluklarına uygun davranması, yorum yapmaması ve hükümet kurma çalışmalarını sadece izlemesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorunu ve BM parametrelerine değinen Şahali, “Tarihi gerçeklerden uzaklaşarak, ayrılıkçı fikirler savunmak sesimizi Silihtar’a hapsetmemize neden olacaktır” dedi. Şahali, Kıbrıs sorununa ilişkin, yerleşik parametrelerin yok sayılmasının Kıbrıs Türk halkını sağlam zeminden uzaklaştıracağını kaydetti.

Hükümeti ortadan kaldıran koşulları ve temasları görmezden gelmemek gerektiğini söyleyen Şahali, hükümet ortaklığı teklif ettikleri muhataplarının yaklaşım ve değerlendirmelerini görmezden gelemeyeceklerini, bekleyeceklerini, siyasi hata yapma lüksü olmadığını belirtti.

Şahali, siyasetin itibarsızlaştırılmasının tüm siyasi partilere zarar verdiğini, bunun önlenmesi gerektiğini söyled