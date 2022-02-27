Cumhuriyet Meclisi’nde “hükümet programı üzerinde görüşmeler” yarın yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Zorlu Töre başkanlığında gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Cuma günü Meclis’te okunan hükümet programı üzerine yapılacak görüşmeler, gece yarısına kadar biterse güven oylaması Çarşamba günü yapılacak.

Meclis iç tüzüğüne göre hükümet programıyla ilgili görüşmelerde söz isteyen milletvekillerine Meclis Başkanı tarafından bir saat söz verilecek. İkinci kez söz almak isteyenlere ise 30 dakikayı aşmamak üzere söz hakkı tanınacak.

Genel kurulun gündeminde Başkanlık Divanı Seçimleri de bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 17:49