Hükümet protokolü imzalandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

DP’nin 2, YDP’nin 1 ve UBP'nin Başbakanlık ile 7 bakanlık aldığı koalisyon hükümetinin protokolüne göre, ülkeyi Ekim 2021’de erken milletvekili seçimine götürme hedefiyle yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı hazırlanacak.

Protokolde, özellikle yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmaların tamamlanacağı ve koronavirüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayarak vatandaşlar aşılanacağı kaydedildi.

Hükümetin tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem vereceği ve Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacağı vurgulandı.

Protokole, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törende UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa birer konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu.

SANER: “KKTC HALKINA EN İYİ DERECEDE HİZMETİ GÖTÜRME NOKTASINDA KESİŞTİR”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün hükümeti kurma görevini UBP’ye vermesinin ardından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yaptıkları görüşme sonrasında hükümet kurma konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Bu akşam bu mutabakatı ilan edeceklerini söyleyen Saner, ülkenin her ne kadar sağlık açısından Covid 19’dan diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş bir noktada bulunsa da ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların bilinciyle özverili şekilde çalışacaklarını belirtti.

6 Ekim’de HP’nin hükümetten ayrılmasıyla 60 gündür ülkede hükümet boşluğu olduğunu hatırlatan Saner, bunlardan yola çıkan UBP’nin, DP ve YDP ile tüm imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaştığını söyledi. Saner, “KKTC halkına en iyi derecede hizmeti götürme noktasında kesiştir” dedi.

ATAOĞLU: “ELİMİZİ TAŞIN ALTINAN ÇEKMEME KARARLILIĞINDAYIZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, üçlü koalisyon hükümetinin topluma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede iki ayı aşkın süredir bir hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden Ataoğlu, partisinin yeni bir hükümet oluşumu çalışmalarının başından beri gerek ülkede yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgını, gerekse ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak elini taşının altına koymaya hazır olduğunu anımsattı.

Bugünkü üçlü koalisyon hükümeti oluşumu ile DP’nin sadece elini taşın altına koyma değil, elini taşın altından çekmeme kararlılığı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, partisinin toplum yararına çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

ARIKLI: “UMARIM MUHALEFETE UZATTIĞIMIZ EL HAVADA KALMAZ”

Ataoğlu’ndan sonra söz alan Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tüm hükümet modeli alternatiflerinin denenmesinin ardından üzerinde mutabakat kalınan üçlü koalisyonla ülkedeki hükümet boşluğunun ortadan kaldırılmış olacağını söyledi.

Arıklı, ‘’Bütün hükümet modelleri denendi çünkü akla gelen her türlü kombinasyon diğer siyasi partiler tarafından defalarca ve günlerce konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk turda uzun uzun gerekli temasları yaptılar ama hiç birinden netice alınamayınca mecburi olarak kurulması söz konusu olan üçlü koalisyona gelindi’’ dedi.

Üçlü koalisyonun alternatifinin erken seçim olduğuna işaret eden Arıklı, muhalefet partilerine işbirliği çağrısında bulundu:

‘‘Bu hükümete onların da destek vermesi gerekli olduğunu söylüyorum çünkü ülkedeki gerek sağlık gerekse ekonomik krizin içinde çıkmanın yolu birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir… Protokolde CTP’nin diğer siyasi partilere önerdiği 7 ilkenin tamamı burada var. Gelin görün bu protokolü birlikte uygulayalım, bize yardımcı olun. El birliği ile mecliste milli mutabakat sağlayarak ülkeyi bu içinde bulunduğu dar boğazdan birlikte kurtaralım. Muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz umarım sıkarlar, uzattığımız el havada kalmaz.’’

HÜKÜMET PROTOKOLÜ

Protokole göre, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP’nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP ve Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı YDP olacak.

Hükümet Protokolü’nün tam metni şöyle:

“Koalisyon hükümeti ülkeyi 2021 Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için meclisimize yapabilecekleri, yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren hükümet programı sunacak. Özellikle yapımı tamamlanan acil durum hastanesinin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak. Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayarak vatandaşımız aşılanacak. Ekonomik sıkıntıların aşılmasını bilim insanlarıyla, tüm sektörlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri, ekonomi danışma kurulu oluşturulacak. Bütçenin meclisten bir an önce geçirilmesi sağlanacak. Anavatan Türkiye ile yeni bir iktisadi mali işbirliği protokolü imzalanması için temas başlatılacak. Devlete istihdamlara fırsat eşitliği sağlanacak. Kamuda verimliliğin arttırılması için reformcu bir yaklaşım izlenecek. Seçim ve halkoylaması yasasında YSK ve Mahkeme Başkanı uyarıları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Halkımızın hassasiyetlerle ülkemizde çalışma izniyle bulunan çalışanların istekleri gözetilerek vatandaşlık konusunda çalışmalar yapılacak. Gazimağusa-İskele-Yenbioğaziçi imar planı sonuçlandırılacak. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecektir.

Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, Maraş’ın açılma sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliğinde sürdürmek olacak. Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacak. Hükümet Kıbrıs konusunda uyum içinde hareket edecek. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışacaktır. Federal çözümün, Rum tarafının tutumuyla gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı iki devletli çözümün gerçekleşmesine ağırlık verilecek. Doğu Akdeniz’deki yaşamsal gelişmeler Türkiye ile değerlendirilecek ve gereken adımlar atılacak. Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için adımlar ileri götürülecek”

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Hükümet protokolünde Bakanlar Kurulu’nun çalışma prensipleri de belirlendi. Çalışma Prensipleri ara başlığı altında aktarılan prensipler şöyle:

“Bakanlar, Bakanlar Kurulu'nun karar alması ve bilgi edinmesi gereken konuları, gerekli tüm bilgileri de içeren bir önerge ile Bakanlar Kurulu toplantısından en az iki gün önceden Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletilecektir.

İvedilik arz eden konuların gündem dışı olarak Başbakan ve koalisyonun diğer ortaklarının Bakanları tarafından Başbakan’ın onayı ile Bakanlar Kurulu'na getirilmesi mümkündür.

Bakanlar, hükümet uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini Bakanlar Kurulu dışında yapamaz; Bakanlar, görev alanları dışında, başka bir Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'nu veya devleti yükümlülük altına sokacak veya emrivakiler karşısında bırakacak, koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez veya davranış içine giremez.

Bakanlar, kendi Bakanlıkları ile ilgili konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilirler. Her üç parti de hükümetteki üyesini yasal prosedür içinde serbestçe değiştirebilir. Koalisyon ortakları Meclis Başkanlığı seçiminde birlikte hareket edecekler. Her üç partinin hükümetle ilgili ilişkilerini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır”