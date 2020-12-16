"Hükümet, salgın ve salgın ekonomisi üzerine yoğunlaşmalı"

Ekonomik Örgütler Platformu, yeni hükümet programında pek çok farklı alanda yapılması gereken işler sıralanmış olmakla birlikte, bunların hükümetin dikkatini dağıtmaması salgın ile salgın ekonomisi üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu yaptığı yazılı açıklamada, uzun süren hükümetsizlik döneminin yeni bir hükümet kurulmasıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve hükümet programı ile ilgili çalışma ve demeçleri de yakından takip ettiklerini belirterek, yeni hükümet programında, Covid-19 salgını nedeniyle daralan ekonomiyi canlandırma hedefine vurgu yapılmasını olumlu bir gelişme ve yaklaşım olarak karşıladıklarını ifade etti.

Bugünün en önemli sorununun daralan ekonomiyi canlandırmak olduğunu dile getiren Platform, “Unutmamak gerekir ki salgın tehlikesinin atlatılmasından sonra da ekonomiyi canlandırmak için ciddi tedbirler alınmasına gerek duyulacağı ve bu konuda şimdiden yapılması gereken hazırlık çalışmaları olduğudur” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu açıklamasına şöyle devam etti;

“Hükümetsiz geçen günlerin yarattığı tahribatı gidermek zorunda olduğumuz dikkate alınarak yeni hükümetin zorunlu olmadıkça bürokrat değişimi yapmaması gerektiğinin de altını özenle çizmek istiyoruz. Hükümetin, yeni bürokrat atamaları ile zaman kaybetmemesi; bugüne kadar sağlanan birikimin heba edilmesine fırsat vermemesi, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Hükümet, ülkeyi ekim-2021’de seçime götürme hedefi koyduğuna göre Seçim Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası gibi çıkarılması elzem yasaların bütün siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının anlayış birliği ile çıkarılması, toplumsal birliğin sağlanması ve yeni seçimlerin siyasi görüşlerin adil yarışına sahne olabilmesi bakımından önem taşıyacaktır.

Ekonomik Örgütler Platformu, yeni hükümetimizin çalışmalarına her aşamada katkı koymaya ve icraatlarının takipçisi olmaya devam edecektir”

Ekonomik Örgütler Platformu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşuyor.