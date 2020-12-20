"Hükümet, vakaları ciddiye almalı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet kurma telaşının Koronavirüs tedbirlerinin önüne geçtiğini savunarak, çoğalan vakaların ciddiye alınarak denetim ve önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı olarak çok önemli bir dönemden geçildiğini, bu süreçte toplum olarak acı çekildiğini söyledi.

Mart ayında ülkeye ilk vaka geldiği zaman Kıbrıs Türk halkının virüsten bilinçli davranışlarıyla korunduğunu ifade eden Çakıcı, virüsün dünya genelinde etkisini artırdığı bu dönemde ise ülkemizde alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Çakıcı, geçtiğimiz gün görülen 43 vaka ile rekor düzeye ulaşıldığını hatırlatan Çakıcı, “siyasilerin bu başarısızlık tablosuna da sahip çıkması gerektiğini” kaydetti.

İkinci pandemi dalgasının sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte bizi yeniden vuracağıyla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını kaydeden Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve okullarda çıkan vakaların vatandaşta tedirginlik yarattığını, en çok güvenilen hastane ve sağlık çalışanlarının da riske atıldığını görmekten üzüntü duyduğunu söyledi.

“MAALESEF DENETİM KONUSUNDA BAŞARISIZ OLUNMUŞTUR”

Çakıcı, “Maalesef denetim konusunda başarısız olunmuştur. Mayıs ayında açılma kararları verilmeden önce açılması planlanan tüm sektörlerde bir eğitim ve sertifikasyon hazırlığının olması hususunu, bu sertifikasyon programlarının eğitim kurumları tarafından yapılması gerektiğini, tüm işyerlerindeki çalışanların bu eğitimlerden geçtikten sonra sertifikalı iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlendikten sonra bir kurul tarafından belgelendirilmeleri ve ona göre açılma izninin verilmesi gerektiğini defalarca anlatmıştık. Ayrıca bu iş yerlerini denetleyecek eğitimcilerin de eğitimden geçmeleri gerektiğini de ortaya koymuştuk. Ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Hükümet denetimler ve ihtiyaç duyulan yerler için personel alacağına, seçim yatırımı olarak torpilli 600 kişiyi işe alma yolunu seçti" dedi.

Son üç aydır hükümet kurma telaşının Koronavirüs tedbirlerinin önüne geçtiğini savunan Çakıcı, artan vaka sayılarının bunun göstergesi olduğunu, toplum sağlığının göz göre göre tehlikeye atıldığını savundu.

Hükümetin böyle bir kriz ortamında halkın canını yakan market fiyatlarını kontrol altına alması gerektiğini belirten Çakıcı, insanlar banka faizleri altında ezilirken, faiz yasasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Çakıcı, asgari ücretin Şubat ayından bu yana artırılmadığını, asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen insanların açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Dörtlü hükümet dönemiyle ilgili de eleştiride bulunan Çakıcı, yeni hükümetin programıyla ilgili Meclis'te yapılan konuşmalara da değinerek, UBP VE CTP'nin 40 yıldır birbirini suçladığını, düzgün yapılan tek bir işin bile olmadığını ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkının hayalleri olan, dürüst, temiz, bilime inanan, kendisini yurduna adamış bir siyasi yönetime ihtiyacı olduğunu kaydeden Çakıcı, bütün partilerin denendiğini, tek denenmemiş partinin TKP olduğunu söyledi.

Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının önünde durarak mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek, "Bilimin ışığında önerilerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu zor dönemden hep birlikte çıkacağız" dedi.