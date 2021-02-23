Hükümete aşı planı ile ilgili sorular

Hükümete aşı planı ile ilgili sorular
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümete aşı planıyla ilgili sorular yöneltti.

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Elcil, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği müktesebatı sonucu, AB vatandaşı Kıbrıslı Türklerin de aşı programında olduğunu kaydetti.

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevde olduğu dönemde İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığı ile 400 bin doz aşının Kıbrıslı Türklere verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını söyleyen Elcil, Kıbrıs Rum basınında konuyla ilgili Kıbrıs Türk tarafını suçlayan haberler çıktığını kaydetti ve bazı sorular yöneltti.

Elcil, “AB doğrudan bize yardım yapsın, Rumlar dominant olmak istiyor” gibi söylemlerin halkın sağlığı ile oynamak anlamına geldiğini de savundu.

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