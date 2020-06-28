Hükümete eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler, UBP-HP hükümetini eleştirdi.

TKP-YG Merkez Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ölçekte özellikle neoliberal politikalar ve "esnek" üretim sürecinin, çalışma hayatı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin, salgın (pandemi) döneminde ve sonrasında, ülkede de derin bir biçimde hissedildiğini kaydetti.

Ülkedeki işgücüne katılanların üçte birini kamu sektöründe çalışanlar oluştururken, bunun dışında kalan büyük bir çoğunluğun sendikal hak da dahil birçok sosyal haktan ve iş güvencesinden yoksun çalışma koşullarına ve daha düşük ücretle çalışmaya maruz bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar savunuldu:

“Üstelik bu kesimler kol emekçisinden, kafa emekçisine kadar, inşaat işçisinden, akademik öğretim elemanına kadar geniş bir toplumsal tabakalaşmayı kapsamaktadır.

UBP-HP koalisyon hükümetinin, koronavirüsü(covid-19) nedeniyle KKTC’de bulunan sigortalı çalışanlara, 1,500 TL istihdam destek ödemesi kararı alması, ilk bakışta özel sektör çalışanlarına yönelik bir mali yardım gibi görünebilir. Ancak söz konusu destek ödemesi, zamanında ve adalet ilkesine uygun bir biçimde yapılmadığı gibi, iş güvencesinden yoksun birçok ihtiyaçlı kesim de hükümet tarafından dışlanmış ve kendi kaderine terk edilmiştir.

Sosyal demokrasiye ve onun ilkelerine bağlı olan partimiz, iş güvencesinden yoksun, düşük ücrete ve işsizliğe maruz bırakılmış olan tüm toplumsal kesimleri kucakladığını ve statükonun yıkılmasında öncü güçler olarak gördüğünü bir kez daha duyurur, her türlü haksızlık ve adaletsizliğe karşı omuz omuza birlikte mücadele etmeye davet eder.”