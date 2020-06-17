Hükümete istişare çağrısı

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) , hükümetin bugünlerde açıklayacağını duyurduğu “Toplumsal Dayanışma için 2.Destek Paketi”ni değerlendirdi ve hükümete pakete son halini vermeden önce istişare çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan platformdan yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal Dayanışma için 2. Destek Paketi”nin beklentilere cevap vermeyeceği ayrıca ekonominin ve sektörlerin yaşadığı sorunlara çare üretmeyeceği endişesi ifade edildi.

Paketin son fırsat olduğunu kaydeden örgütler, bu fırsatın da heba edilmesi durumunda telafisinin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu ve pakete son şeklinin verilip yayımlanmasından önce EÖP ile istişare edilmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, bunun son çağrıları olduğunu belirten EÖP, toplumsal dayanışmanın sorunların üstesinden el birliği ile gelinmesi ile mümkün olabileceğini, bunun da istişareden geçtiğini kaydetti.