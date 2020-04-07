Hükümete kaynak yaratma çağrısı

Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Devletin insanların sorunlarını her zaman çözmeye hazır olması gerektiğini belirtti ve kaynak yaratmak için önerilerini dile getirdi.

YKP Sekretaryası adına yapılan yazılı açıklamada, sosyal bir devlet olarak Devletin,

kaynak yaratmak için vergi kaçağının peşine düşmesi, sosyal yardıma ihtiyacı olanları saptaması, ihtiyaçlar için bir fon oluşturması gerektiği kaydedildi.

Devletin her insanın sorununu çözmek için hazırlıklı olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sosyal Devlet bilmelidir! Bir fon mutlaka başka işler için harcanmadan hazır olarak tutulmalıdır. Hangi yönetim acil fonları azaltırsa ve azaltmışsa ondan hesap sorulmalıdır” denildi.

Kamunun ve halkın tüm mal varlıklarına sahip çıkılması gerektiği de kaydedilen açıklamada, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin uhdesinde bulunan arazi kiralamalarının incelenmesi ve bunların kiralamasının ihale ile yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Herhangi bir yatırıma devlet izin verip destek olacaksa halka karşı sorumlu olmayı da kabul eder ve yatırımcının çevreye saygılı olduğunu, desteğin hakkını verdiğini gösterir ve sorumluluğunu taşır” denildi.

Açıklamada ayrıca yolsuzluk yapanların bundan kurtulmasına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.