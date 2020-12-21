Hükümete yerli gıda sektörünün desteklenmesi çağrısı

Gıda Mühendisleri Odası, hükümete, ilgili uzman meslek odaları ile iş birliği içerisinde, gıda sektörünün desteklenmesine yönelik bir devlet politikası ortaya koyma çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Sıdıka Can tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda sektörünün, ülkede yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hizmetlerine ara vermeden devam ettiğine işaret edilerek, bu durumun, ithalata bağımlı olmayan, kaliteli ve güvenli yerli gıda üretiminin desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Hükümet programında bu konuya “yuvarlak cümlelerle” değinildiği savunulan açıklamada, “yerel gıda üretiminin en temel basamağını oluşturan tarım ve hayvancılıktan tutun da gıda sanayisine kadar ürün çeşitliliğinin arttırılması, hammaddenin ürüne dönüştürülmesi ve ithal gıda ürünlerinde kısıtlamalara gidilerek, yerli gıda ürünlerimizin korunması için çok ciddi planlamalar ve uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiği” görüşü ortaya konuldu.

Hellim tescil konusuna da değinilen açıklamada, “ekonomik ve de kültürel değeri son derece önemli olan Hellime bile sahip çıkamayacak bir durumda olduğumuzu görmek içler acısıdır. Marketlerde süt ürünleri raflarında yüzde 80 ithal ürünlerin varlığı kendi yerli gıda ürünlerimizi değersizleştirdiğimizin açıkça göstergesidir” denildi.

“İster salgın ister savaş koşullarında tüm dünyada da tek devam etmek zorunda olan sektör gıda üretim sektörü olduğu” hatırlatılan açıklamada, yerli gıda ürünlerinin ve bu ürünlerin gıda güvenliği kriterleri artırılarak, market raflarında daha fazla yer alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultunda, hükümetin “yuvarlak cümleler değil, açık ve net planlamalar” ortaya koyması gerektiği ve bu planlamalarda da konusunda uzman meslek odaları ile iş birliği içerisinde çalışmaları gerektiği de vurgulandı.