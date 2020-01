Hükümete zamlar konusunda çağrı

Sol Hareket, UBP-HP hükümetinin iğneden ipliğe her kalemde uyguladığı zam ve vergilerle ekonomik çıkmaz içinde bulunan halkı, çaresizlik ve çöküşe mahkûm ettiğini savundu.

Hareket adına yazılı bir açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, sosyal medyada “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” şiarı ile gidilen örgütlenme ile 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek eylemi desteklediklerini belirterek, tüm halkı eyleme katılmaya çağırdı.

İğneden ipliğe her kalemde astronomik vergiler toplanmasına ve zamlar gerçekleşmesine rağmen, en basit altyapı yarıtımlarının dahi yapılmadığını, onlarca kişinin trafikte can verdiğini, eğitimden sağlığa her alanda halkın gerekli hizmetleri alamadığını ve ekonomik kriz karşısında çaresiz olduğunu savunan Korkmazhan, halkın sorunlarına çare üretmesi gereknelerin en iyi yaptıkları şeyin “lâf ve zam üretmek” olduğunu ileri sürdü.

Korkmazhan, yapılan yeni zam ve getirilen yeni vergilerin derhal iptal edilmesini, halktan yana daha adil bir bütçe ve vergilendirme sistemine geçilmesini talep etti.

UBP-HP hükümetinin sermaye ve rant çevrelerinin vegilerini bağışladığını, kayıt dışı ekonomiye göz yumduğunu, oluşan açıkları ve ekonomik krizin faturasını ise vergi ve zamlar ile halka ödettiğini öne süren Korkmazhan, halkı yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaya ve tepkisini sokaklara çıkarak eylemlerle ortaya koymaya çağırdı.