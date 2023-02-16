Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yazılı açıklama yaparak hükümetin hazırladığı kesintiler ile ilgili yasa gücündeki kararnameyi eleştirdi ve hükümeti geri adım atmaya çağırdı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri olarak depremin olduğu ilk günden beri bir araya gelerek yaraların sarılmasına bir nebze olsun katkı koyabilmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız.

Bu düşünce ile evsiz kalmış insanlarımızın acil ihtiyacı olan konut ihtiyacına katkı olmak amacıyla 1.000 konut projesini birlikte ortaya koyduk. Bu çerçevede çalışmak üzere tüm toplumun katılımına açarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu oluşturduk.

Platform olarak küçük büyük demeden gelecek olan maddi ve manevi katkıları toplumsal dayanışmamızla bütünleştirilerek Kıbrıs Türkü’nün dayanışma simgesine dönüştürme hedefi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Projenin hız kazanmasını beklediğimiz bir dönemde hükümet ne bizlerle ne de diğer sivil toplum örgütleri ile herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadan düzenlemeye gitmiştir. Bu çerçevede vergi ve maaşlarda kesintiye gitmiş, vergi ve harçlarda artış öngören yasa gücünde kararname çıkarmıştır. Gerek vergi düzenlemeleri gerekse kesintilerle ilgili olarak platform üyeleri haberdar olmadığı gibi gönüllülük halinde çok daha fazlasını vermeye hazır olan Kıbrıs Türk halkına karşı rencide edici bir davranış sergilenmiştir.

Hükümeti bu yanlış kararından bir an önce geri dönmeye davet ederiz".