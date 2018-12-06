Hükümeti tüm önlemleri almaya çağırdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülke genelinde ve özellikle Girne bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle ölümler meydana gelmesini ve önemli zararlar oluşmasını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti sorumluluğunu yerine getirerek tüm önlemleri almaya davet etti.



Ersin Tatar açıklamasında yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Girne’de ortaya çıkan durum ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin haberlerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.



Tatar, Ciklos bölgesinde ve diğer bazı noktalarda yolda meydana gelen olaylar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.



“HATALARIN GİDERİLMESİNİN YOLUNU ARAMALIYIZ”



4 kişinin yaşamını yitirmesinin ülke için büyük olay olduğunu ve geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Tatar, “Hükümet acilen önlemler alırken hep beraber ortaya çıkan hataların giderilmesinin yolunu aramalıyız” dedi.



UBP olarak konunun takipçisi olacaklarını, bu gibi üzücü durumların ortaya çıkmaması için gereken tedbirlerin alınması yönünde ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Tatar, “Halkımıza geçmiş olsun der, yaşananların son olmasını diler, ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

