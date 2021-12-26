Hükümeti ve iş insanlarını fiyatları düşürmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), döviz kurlarında yaşanan değişimlerin piyasaya yansıtılması gerektiğini belirterek, iş insanlarını fiyat indirimlerini yapmaya ve Hükümeti başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar kategorisindeki malların fiyatlarını düzenlemeye çağırdı.
Açıklamada, “Döviz kurlarının yükselişine karşı işletmelerini koruyacak önlemleri almakta tereddüt etmeyen iş insanlarımızı, kurlardaki düşüşle birlikte müşterilerimizin alım gücünü koruyacak gerekli fiyat indirimlerini yapmaya çağırıyoruz. KKTC hükümetimin de başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar katagorisindeki malların fiyatlarını yeniden ve süratle düşürmesi ise pek çok mal ve hizmetin fiyatının yeniden düzenlenmesine yardımcı olacaktır” denildi.