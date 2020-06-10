Hükümetin Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler ile ilgili tutumuna eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, hükümetin; Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin işyerlerine gitmesiyle ilgili tutumunu eleştirerek, “bu tutumun yanlış olduğunu, insani olmadığını” savundu.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir hükümet üyesinin yurttaşlara, ‘gidiniz ve bir ay gelmeyeniz’ demeye hakkı yoktur. Yapılması gereken, vatandaşımızın sağlığını korumak ve ekonomik olarak zorda olan insanlarımıza devlet olarak sahip çıkmaktır. Vatandaşımız eğer Covid 19 pandemisi nedeniyle Güney’e geçemiyorsa ve halen Güney risk taşıyorsa, ekonomik olarak vatandaşımızı desteklemek ve mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Komitesi’nin, Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili görüşünün ortada olduğu belirtilen açıklamada, “Gerekli testler ve önlemler alınması kaydıyla geçiş ve günübirlik dönüşlerin ancak böyle mümkün olacağı görüşü bulunmaktadır. Eğer insanımız için gerekli ekonomik destek alınmaz ise bu yapılanlar kendi insanımıza zulümden başka bir sonuç vermeyecektir. Hatta bugün bu tartışma çözüm karşıtlığına dayanan bir istismar konusu ise durum daha da vahimdir” denildi.

Dünya ile irtibatta olabilme önceliği unutulmadan Türkiye ve Güney Kıbrıs'a geçişlerin siyasi malzemelere konu olmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, öncelikli konunun insan sağlığı olduğunun unutulmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ülke içindeki tedbirleri düşünmenin yanı sıra KKTC dışından geliş ve gidişlerle ilgili virüs denetimini de elden bırakmamak gerektiği kaydedilerek, bu süreçte, siyasi tartışmalar yerine uzmanlığa dayalı ve bilimsel görüşleri dikkate alan siyasi bir politikadan vazgeçilmemesi gerektiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 17:21