Hükümetin istifasını istedi

Sol Hareket, 13 kişinin özel izinle ve denetimsiz bir şekilde ülkeye getirilmesi çerçevesinde yaşananların skandal olduğunu kaydederek, “kirli ilişkiler nedeniyle halk sağlığını tehlikeye attığını” savunduğu hükümetin istifa etmesini istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan bulunan Abdullah Korkmazhan, halkın aylarca eve kapanmayı göze alarak büyük fedakarlıklar ortaya koyduğunu kaydetti, ancak hükümetin kirli ilişkileri nedeniyle tüm bu çabanın sıfırla çarpılma riski bulunduğunu ileri sürdü.

Korkmazhan, “Kıbrıs’ın güneyinde çalışan emekçi insanlarımızı geçiş kapılarında ağlatanlar, kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşürenler, söz konusu büyük iş çevreleri, kumar baronları ve mafyalar olunca her türlü ayrıcalığı ve kolaylığı sağlamaktadırlar” iddiasında buludu.