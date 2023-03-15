“Hükümetin kararını destekliyoruz”

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması kararına destek belirterek, kararın doğal yaşam ve çevre sağlığı açısından önemli bir kazanım sağlanacağını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Benan, “Biyologlar Derneği olarak plastik poşetlerin ücretli olarak satılması değil tamamen yasaklanmasının, kullanımının en aza indirgenmesinin, tek kullanımlık plastik ürünlerin yerini alternatiflerinin almasının ve buna bağlı olarak çevre ve halk sağlığının korunmasının elzem olduğunu düşünmekte ve yasayı sevindirici bulmaktayız” ifadelerini kullandı.

Benan, bu konuda, alınan karardan hiçbir geri adım atılmamasını ve öngörülen tarihte uygulamanın başlayarak Haziran ayından itibaren 15 mikron üstü plastik poşetlerin ve diğer tek kullanımlık plastiklerin kullanımının tamamen yasaklanmasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Plastiklerin zararlarına değinen Benan, “Yaklaşık olarak yılda yüzde 40’ı tek kullanımlık 400 milyon ton plastik üretilmektedir. Dünya üzerindeki tüm denizler, kara parçaları ve hava kütleleri ciddi bir plastik kirliliğin baskısı altındadır. Habitatların kirlilikten kaynaklanan yıkımı, biyolojik birikimin yol açtığı kanserler ve üreme bozuklukları plastik kirliliğin yol açtığı sağlık ve çevre sorunlarından birkaçıdır” ifadelerini kullandı.

Plastiklerin dünyadaki tüm ekosistemleri içinde bulunan tüm canlılarıyla birlikte ciddi derecede tehdit ettiğini belirten Benan, “Bilim insanlarının açıklamalarına göre eğer hiçbir önlem alınmazsa 2050 yılına kadar iklim değişikliğine yüzde 10’luk katkısı olacak olan plastik problemi yarının problemi olmaktan çıkmış ve günümüzün en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Çoğu plastiğin geri dönüştürülemeyen maddelerden yapıldığını belirten Benan, pet şişelerin yarısının toplanıp, sadece yüzde 7’sinin geri dönüştürülebildiğini ifade etti.

“Plastik kirliliğine neden olan bir toplum haline geldik”

KKTC’nin kendi çapından çok daha büyük plastik kirliliğine neden olan bir toplum haline geldiğini belirten Benan, şunları kaydetti:

“2018’de plastik poşetlerin kullanımının azaltılması amacı ile Çevre Yasası’na dayanılarak alınan son kararla 25 kuruştan satılmaya başlanan plastik poşetler; denetim eksikliğinden dolayı bazı marketlerde satılmakta bazı marketler de ise hala ücretsiz verilmektedir. Doğru yöntem önce ücretlendirme, sonra bu ücreti artırma ve en sonunda ise tamamen yasaklama olmalıdır. Fakat ülkemizde 25 kuruşla başlatılan ücret hiç değişmemiş ve caydırıcı olmaktan çıkmıştır.

Bunun yanında, plastik poşetlerin ücretlerinin satıcılardan alınıp Çevre Fonu’na aktarılacağı konusunda bir gelişme veya şeffaflık söz konusu değildir. Hükümetin denetimsizliği nedeni ile yasa uygulanabilirlikten çıkmış, plastik tüketiminin oranında ciddi bir azalma olmamış ve toplum ve çevre sağlığı yine güven vermeyen ellere teslim edilmiştir. Ayrıca hükümetin denetim, toplumu bilinçlendirme, alternatif materyalin ulaşılabilirliğini sağlama ve hem üretici hem de tüketiciye bu süreçte destek olma konusunda yasanın gerekliliklerini ve kendi üzerlerine düşeni yapmakla yükümlü olduğunu da hatırlatmak isteriz.”

Son günlerde gündemde olan ve Haziran ayı başında yürürlüğe girecek olan yasadaki yeni düzenlemenin önemli bir adım attığını dile getiren Benan, buna göre, çok hafif diye ifade edilen (15 mikron altı) plastik poşetleri muaf tutan fakat 15 mikron üstü plastik poşetlerin ve örneğin gıda sektöründe kullanılan tek kullanımlık plastiklerin yasaklanacağını kaydetti.

Benan, bu şekilde, özellikle tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasının doğal yaşam ve çevre sağlığı açısından önemli bir kazanım sağlayacağını ifade etti.

Benan, Biyologlar Derneği’nin plastik poşetlerin ücretli olarak satılması değil tamamen yasaklanmasının, kullanımının en aza indirgenmesinin, tek kullanımlık plastik ürünlerin yerini alternatiflerinin almasının ve buna bağlı olarak çevre ve halk sağlığının korunmasının elzem olduğunu düşündüğünü ve yasayı sevindirici bulduğunu belirtti.

Bu konuda, alınan karardan hiçbir geri adım atılmamasını talep eden Benan, öngörülen tarihte uygulamanın başlayarak Haziran ayından itibaren 15 mikron üstü plastik poşetlerin ve diğer tek kullanımlık plastiklerin kullanımının tamamen yasaklanmasının hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.