“Hükümetin tek sorunu kamu ihtiyaçlarına nasıl yetişileceğidir”

Başbakan Tufan Erhürman birkaç gün önce yaşanan selin ardından oluşan tablo ve mali boyutla ilgili konuştu.

Başbakan, ardarda gelen ve farklı bölgelerde yaşanan sellerde önceki dönemle ilgili mali tablonun belli olduğunu, son hasarla ilgili çalışmaların ise sürdüğünü söyledi.

Ev içi hasarlarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Kaymakamlıkların bilgilendirilmesini isteyen Başbakan, tüm bildirimlere hızla ulaşacaklarını kaydetti.

Mali Protokolle ilgili olarak da konuşan Başbakan, gecikmenin bir ‘bilinmez’ gibi yansıtılmasının iç siyasetle ilgili bir tartışma olduğuna işaret ederek, güvenoyu aldıkları 15 Şubat 2018’den bu yana yaşanan süreci anımsattı.

O yılın Nisan ayında Recep Akdağ ile bir görüşme yaptıklarını, ardından Türkiye’deki seçimlerle oradaki yapının da değiştiğini ifade eden Erhürman, bunun sonrasında döviz kirizi, sistem değişikliği gibi olayların da atlatıldığını anlattı.

“Doğrudan doğruya imzacı makam da yoktu ve Aralığın son günlerinde buraya 100 milyon TL civarı bir rakam aktarıldı. Beklenen daha yüksek bir paraydı. Bundan da kimsenin şikayet etmesi söz konusu değildi” diyen Erhürman, teknik heyetlerin de 2 defa gelip gittiğini hatırlattı.

Bu hafta KKTC’den de bir ekibin Türkiye’ye gideceğini söyleyen Başbakan, kendisinin de geçen hafta Türkiye’ye giderek Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme yapıp, çerçeveyi görüştüğünü belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın söylemeye çalıştıklarının da bu sürece ilişkin olduğunu ifade eden Başbakan, “Ciddi sorunlar var da bunlar da kamuoyundan saklanıyor” iddialarını ortaya atanların bununla ilgili bildiklerini açıklamasını istedi.

“Sadece iç siyasete oynayacağım diye ortaya şüphe bulutları atmak bir sorumsuzluktur” diyen Başbakan, ülkede ihtiyaç duyulan yatırımların desteklenmesi için böyle bir protokole ihtiyaç olduğunu söyledi.

Elektrikteki yeni düzenlemeye ilişkin de bazı iddialar olduğunu ifade eden Erhürman, ekonomik olarak zor durumda olunan bir dönemde olunduğu için uzun bir süre zam olmadığını hatırlattı.

Erhürman, geçen ay itibarıyla benzin ve Eurodizel’deki zamları yine dengelediklerini anlatarak, herşey bu kadar açıkken ‘bunlar bilinmiyormuş’ gibi manevraların yanlış olduğunu belirtti.

Erhürman, öfke ve bağırma çağırma üzerinden siyaseti doğru bulmadığını, tüm halkın kucaklanması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, Elektrikte çoklu tarifeyle ilgili olarak sosyal medyada yazılanlara ilişkin olarak da değerlendirme yaptı.

Erhürman, “8 aydan bu yana hiç zam yapılmamıştı. 8 ayda döviz nerden nereye geldi, enflasyon noldu bilinmekte. Karşı çıkılan şey 13 kuruş zammın bu tarifeye yedirilmiş olmasıdır. TC’ye oranla daha da pahalı hale gelmesin diye zaten 8 ay zam yapmadık. Madem zam gündemdedir bunu da çoklu tarifeyle yapalım ki ‘herkes çok fazla etkilenmesin’ mantığıyla hareket ettik” dedi.

Erhürman, KIB-TEK’te imzalanan toplu iş sözleşmesinin bu zamma etkisinin yüzde 0.01 olduğunu da söyleyerek, bu 13 kuruş içindeki 4 kuruşluk miktarın elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin zannedildiği gibi olmadığını anlattı.

Çoklu tarifenin içinde en çok elektrik tüketilen, en az tüketilen ve bir de normal tüketilen zaman dilimi olduğunu anımsatan Başbakan, konut sahibi herkesin isteği takdirde bir dilekçe ile bu sistemin dışına çıkarak her saat dilimi için 98 kuruşu seçebileceğini söyledi.

İş yerlerinin ise bunun dışında olduğunu ve dilekçe ile sürece dahil olabileceğini kaydeden Erhürman, bir yıl içinde 3 kez hem işyeri hem de konutların bu uygulamayla ilgili konumunu değiştirebileceğini anlattı.

Sosyal yardım alanların daha önce 250 kilowat/saatin üzerine katkı almadığını da vurgulayan Başbakan, sosyal devlet anlayışı gereği bunun da değiştiğini belirtti.

“Çoklu tarife işi hiç kimseden tepki almadı. Eleştiri 13 kuruşa yapılıyor. Madem kimse tarifeyi eleştirmez, sadece zamma şikayet var, neden hiç kimse bunu yapmadı, akıl etmedi, veya etti de yapmadı” diyen Başbakan, tek amacın 13 kuruşluk zammın bazı insanlara daha az yansımasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Erhürman, hesabın ay sonunda görüleceğini de ifade ederek, olumsuzluk görülmesi durumunda bunun tüketicinin lehine revize edileceğini söyledi.

Elektrikte Enterkonnekte sistemle ilgili olarak da konuşan Başbakan, kendilerinden önceki hükümetlerin bu sistem için bu denli çok çalışmadığına işaret etti.

Enterkonnekte sistemi istediklerini, bunu muhalefetteyken de dile getirdiklerini anlatan Erhürman, mevcut tabloda fizibilitenin henüz yapılmadığını, yap –işlet – devret modeliyle ilgili bir sürecin de belirgin olmadığını anlattı.

Elektrik zammındaki 4 kuruştan 3.99’unun hayat pahalılığı olduğunu, diğer 0.01’in toplu iş sözleşmesinden kaynaklı olduğunu yineleyen Başbakan, elektrikteki esas maliyetin yakıt kaynaklı olduğunu söyledi.

Hükümetin devamıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Başbakan, her ay bir sonraki ay UBP’nin iktidara geleceği iddialarının ortaya atıldığını anımsattı.

Hükümetin her zaman herhangi bir sebeple bozulabileceğini ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Erhürman, ‘hükümette kamunun ihtiyaçlarına nasıl yetişeceğiz’ sıkıntısı olduğunu, ancak herhangi bir uyum sıkıntısı olmadığını belirtti.

Başbakan Erhürman bir soru üzerine Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını ifade etti.

Erhürman “Günü geldiğinde partimin yetkili organlarının vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. Bizim gündemimizde Cumhurbaşkanlığı değil ülkenin refahı ve kalkınması var” dedi.