"Hükümette hiçbir sıkıntı yok, uyumlu bir hükümet modeli var"

Başbakan Ersin Tatar da bugün Meclis'te eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, hükümette hiçbir sıkıntı olmadığını, uyumlu bir hükümet modeli olduğunu söyledi.

Bu saatten sonra federasyon sürecinin hemen hemen tükendiğini ifade eden Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de her hangi bir sıkıntısı bulunmadığını, kendisine herhangi bir saygısızlık yapmayı aklından geçirmediğini vurguladı.

Maraş konusuna değinen Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ın 50 yıldır orada durduğunu, Rum tarafının anlayışının “cepte keklik, bir anlaşma durumunda Maraş’ı alacağız” olduğunu, ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadığını, dolayısıyla da bu devrin kapandığını söyledi.

Kıbrıs’ta siyasetin, durumun değiştiğini, dolayısıyla proaktif siyaset yapılması gerektiğini belirten Başbakan Tatar, Maraş’ın Kıbrıslı Türk yönetiminde açılması, eski sahiplerinin mallarına gelmesi veya tazminat almalarının önünün açılabilmesinin gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bunu geçmişte de ifade ettiğini, bunun zamanın geldiğini, tabi ki bunun istişare edilerek yapılacağını, BM ile görüşülerek, o ortamın yaratılabileceğine inanç belirten Başbakan Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altındadır” dedi.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğine inanmadığını vurgulayan Başbakan Tatar, “Vakıf malları satılamaz, kendi içinde döner kimseye verilemez” şeklinde konuştu.

Tatar, esas heyecan verenin envanter çalışmasının ardından yaşanabilecek gelişmeler yani Maraş’ın açılması olduğunu, ancak Bakanlar Kurulu’nda böyle bir kararın alınmadığını fakat hükümet ortağının da bundan çok farklı düşünmediğini, bu konunun takipçisi olacaklarını, bu açılımın ekonomiye büyük katkısı olacağını söyledi.

Tatar, Bakanlar Kurulu’nda Maraş konusunda envanter çalışması yapılması yönünde karar alındığını olduğunu, bu çalışmanın yapılması sonrasında Maraş’ın açılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Tatar, Rum tarafının doğalgaz çalışmalarını hukuka ve anlaşmalara aykırı yaptığını, Kıbrıslı Türklerin haklarına tecavüz ettiğini söyledi.

Envanter çalışması sonrasında yeni bir yol haritasının gündeme geleceğini belirten Tatar, UBP’nin yıllardan beri söylediğinin çeşitli sebeplerden ötürü Maraş’ın askeri bölge statüsünden çıkarılıp açılması olduğunu, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Özersay’ın da önceki açıklamalarında Türk yönetiminde Maraş’ın açılmasının ifade ettiğini söyledi. Tatar, “Hükümet kararı olmamasına rağmen bu konuda fikirlerimiz örtüşüyor.” diye konuştu

Lefkoşa-Girne Anayolunda, Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkanı UBP milletvekili Özdemir Berova hazırlanan raporu okudu.

Berova, çalışmaların çeşitli nedenlerle henüz tamamlanamadığını söyleyerek, polis raporunun komiteye ulaştırılmadığını yarın tekrar bir yazı yazarak raporun komiteye getirilmesi konusunda talebi olacağını söyledi.

Komitenin çalışmalarına devam edebilmesi için yeni bir süre talebinde bulunacaklarını belirten Berova, bu raporun önemli olduğunu kaydetti.

Çok acı bir süreç yaşandığını, bu konunun hassas olduğunu, çok iyi irdelenmesi gerektiğini dile getiren Berova, tüm unsurların değerlendirileceğini, doğru olan neyse komitenin bunu yapacağını söyledi. Berova, ekim ayında rapor hazırlayacak duruma geleceklerine inanç belirtti.

Berova’nın ek süre talebine yönelik önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü çalışmaları sona erdi, bir sonraki oturum yarın saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 18:15