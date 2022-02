"Hükümetten beklenen reformlardır"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), hükümetten reformlar beklediklerini ifade ederek, “Halkın genelinin lehine yapılacak her icraatı destekleyeceğiz” dedi.

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, “Toplumsal sorunlara çözümler üretecek bir hükümet olarak değil, ortakların partisel çıkarları ile milletvekillerinin kişisel çıkarları ekseninde” oluştuğunu öne sürdü.

Kıbrıslı Türk toplumunun ekonomik sıkıntılar içinde olduğuna işaret eden Davulcu, asgari ücretin zamlarla eridiğini, sağlık sisteminin sürdürülemeyecek noktada olduğunu, Sosyal Güvenlik Sisteminin tıkandığını ve tarım politikasının verimsiz olduğunu kaydetti.

Kamu maliyesinin de zorda olduğunu, acilen çok kazanan kesimlerin de vergi vereceği bir reforma ihtiyaç olduğuna işaret eden Davulcu, şöyle devam etti:

“Anayasa'daki halen yürürlükte kalan son geçici maddenin de uygulamadan kaldırılıp devlet kurumunun topluma iade edilmesi zorunluluğu artık görmezden gelinemeyecek noktaya gelmiştir. Devletin partizanlıktan uzaklaştırıp her birey yurttaşa eşit mesafeye çekilmesi gerekmektedir. Kıbrıs sorununa siyasi çözüm arama ve şartları zorlamaya ihtiyaç vardır. Toplumcu Kurtuluş Partisi, bu hükümet döneminde de Meclis dışı bir siyasi parti olarak muhalefet görevini sürdürmeye devam edecektir. Halkın genelinin lehine yapılacak her icraatı destekleyeceğiz. Ancak iktidar partileri veya iktidar yandaşları lehine olup halkın genelinin aleyhine yapılacak tüm icraatların karşısında olacak ve her türlü demokratik yolları kullanarak muhalefet edeceğiz. Belirttiklerimiz ışığında yeni kurulan 3'lü koalisyon hükümetine başarı dileklerimizi iletir. Toplumumuz geneline yönelik icraatları hayata geçirmesi beklentilerimizi yineleriz.”