Hükümetten beklentileri açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), yeni oluşacak hükümetten beklentilerini açıkladı.

Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta başı yapılacak milletvekili yemin töreninin ardından, yeni hükümetin kurulacağı belirtilerek, Memur-Sen’in bu hükümetten öncelikli taleplerini şu şekilde sıralandı:

“Kamu reformundan önce, kamuda çalışanlar arasında, eşit işe eşit menfaat prensibine uygun yasal düzenlemeler ivedi olarak yapılmalı ve siyasilerin yarattığı ‘anomaliler’ giderilmeli. Bakanlık ve dairelerin teşkilat yasaları, günün koşullarına göre düzenlenerek, personel ihtiyaçlarının giderilmeli ve bu şekilde güven ve verimlilik artırılmalı. Kamu maliyesinin güçlendirilmesi için etkin bir denetim sistemi devreye sokularak, kayıt dışılığın kayıt altına alınmalı. Kamu ve özelde çalışanların ve işverenlerin haklarına el atılması halinde, kayıt dışılığın teşvik edilmiş olacağı unutulmamalı”

Açıklamada, ayrıca, “dış politikada, iki egemen eşit devletin yan-yana işbirliği savunulurken, siyasi-ekonomik ve sportif ambargolarla, dünyayla bütünleşmeyi engelleyenlerin, Rum Yönetimi, AB ve BM Güvenlik Konseyi olduğu argümanını daha güçlü bir şekilde seslendirmek zorunda olunduğuna” dikkat çekildi.