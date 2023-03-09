Deneyimli gazeteci ve sosyolog Hülya Özkoyuncu, MUSİAD UK'nin basın danışmanlığı görevine getirildi.

Türkiye'de başladığı gazetecilik mesleğini KKTC ve Londra'da devam ettiren Özkoyuncu,Londra'da medya danışmanlığının yanı sıra sosyolog olarak çeşitli hizmetler veriyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Basın Yayın İletişim Bölümü ve aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Özkoyuncu, ödüllü Kültür Yolu belgeselinin yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştı.KKTC'de kurduğu Yeni Bakış gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Özkoyuncu, bir çok ünlü şirketin basın ve halkla ilşkiler danışmanlığını da yaptı.

MUSİAD UK Başkanı Murat, ''Hülya Özkoyuncu hanımefendi oldukça deneyimli bir gazeteci ve sosyolog. Türkiye, KKTC ve Londra'da başarılı işler yapıyor. MUSİAD UK olarak, Hülya hanımın tecrübelerinden yararlanmak isiyoruz. Basın danışmanlığı teklifimizi kabul etmesi bizi sevindirdi.Artık yeni projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

Özkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''MUSİAD, dünyanın her köşesinden iş insanları biraraya getiren ve onlara yatırım ve işbirlikleri fırsatları sunan büyük bir organizasyon. böylesine köklü ve önemli bir organizasyonun Birleşik Krallık'ta da güçlü ve başarılı yöneticileri var. Sayın Murat Bingöl, kısa bir süre önce MUSİAD UK başkanı olarak atandı. Bu kısa süre içerisinde oldukça başarılı projelere imza atıyor. MUSİAD UK ekibine çalışmaları, projeleri ve hedefleri çerçevesinde destek olmak istiyordum. Sayın Bingöl ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı sonucunda Basın Danışmanı görevine uygun görüldüm. Kendilerine teşekkür ediyorum.MUSİAD UK yeni projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam edecektir'' dedi.