Hür-İş Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun neden toplanmadığını sordu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), geçen ay çağrı yapmalarına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun neden hala toplanmadığını sordu.
Çalışma Bakanlığı’na seslenen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması yönünde yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, “Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın. Kendilerine cuma gününe kadar süre veriyoruz” dedi.
“Yaptığımız çağrıya rağmen yasal süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasının nedeni nedir? Yasaya neden uyulmadı? Federasyonumuza herhangi bir dönüş neden yapılmadı?”
Cuma nüne kadar Hür-İş Federasyonu’na bir yanıt verilmesini isteyen Serdaroğlu, “Aksi halde olacaklardan biz sorumlu değiliz” ifadelerini kullandı.