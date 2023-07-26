Hür-İş, asgari ücrete yaptıkları itirazın reddedilmesine tepki gösterdi: “Çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücrete sendika olarak yaptıkları itirazın Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından reddedilmesinin ardından hükümete tepki gösterdi.

Serdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet edenlerin savunmalarında asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu söylemelerini hayretle dinlediklerini” belirterek, “Hükümet bugün asgari ücretliye ne dedi? Kiralarınızı ödeyemiyor musunuz? ‘Gidin çadırlarda kalın’ dedi. Gıda ihtiyacınızı karşılayamıyor musunuz? ‘Gidin zeytin ekmekle bir ayı geçirin’ dedi. Kısaca çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

-“HP ödeneği iki ayda bir maaşlara yansıtılmalı”

Serdaroğlu, hükümete “sosyal devlet olma gereğini ne zaman yerine getireceksiniz” diye sorarak, durdurulamayan zamlar karşısında hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını talep etti.

Serdaroğlu açıklamasında devamla şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet edenler sosyal devlet olma gereğini yerine getirene kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru değildir. Asgari ücret bizim ülkemizde artık geçim ücreti olmuştur. Durdurulamayan bu zamlar karşısında hükümetin süratle adım atması, taleplerimize cevap vermesi lazım. Hayat pahalılığı ödeneğinin kamu ve özel ayırt etmeksizin iki ayda bir maaşlara yansıtılması elzem olmuştur. Aksi halde özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin dayanma gücü kalmayacak.”