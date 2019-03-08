Hür İş : "Dayanışma içerisinde olacağız"

Hür İş : "Dayanışma içerisinde olacağız"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İŞ), bağlı sendikaları ile birlikte,   her koşulda, her zaman, her yerde kadınların onurlu yaşam ve hayat mücadelelerinde daha da yücelmeleri için  dayanışma içinde olacağını bildirdi.

Hür-iş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, dünyada ekonomik krizlerde, düşük ücrette, sömürü düzeninde, haksızlık ve ezilen sınıf olarak  gelişmemiş ülkelerde hayatın en zor anları, en zor koşullarının  kadınlar için olduğunu kaydetti.

Yeltekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, ülkede kadına karşı işlenen suçların  gün geçtikçe arttığına, kadın cinayetlerinin neredeyse iş cinayetlerinin sayısına ulaştığına dikkat çekti.

Yeltekin, ülkede kadınların sorunlarının  ciddi anlamda giderek arttığını  ve her türlü olumsuz koşulun etkisinin kadınları mağdur ettiğini kaydederek, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 9 kadın milletvekilinin  bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu.

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