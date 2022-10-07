Hür-İş Federasyonu 29’uncu yaşını kutluyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) 29’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Federasyon Başkanı Ahmet Serdaroğlu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Hür-İş’in kurulduğu 7 Ekim 1993’ten bugüne çalışma hayatının önemli taraflarından biri olarak ülkede emeğin en büyük temsilcisi olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde refah, birlik, beraberlik ve emeğin kutsallığını temel alarak çalışanların hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme mücadelesini siyasetin tüm engellemelerine karşın yürütmektedir. Bu ülkenin temelinde “üyelerimizin emeği var.

Ülkemizde son yıllarda artarak devam eden taşeronlaşma, sömürü, kayıt dışı, kaçak iş gücü, yoksulluk, yolsuzluk, rüşvet, siyasi rant ve milli değerlerimizin değersizleştirme hareketine karşı Hür-İş mücadelesini ulusal ve uluslararası sürdürmektedir.

Bu bağlamda göz nuru, alın teri, elbiseleri kirli yürekleri temiz emekçilerle 29 yıldır gönül bağı ile sürdürdüğümüz bu kutlu yürüyüşü ve mücadeleyi sonuna dek sürdüreceğiz.”