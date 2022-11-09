Hür-İş temmuz-ekim arası asgari ücretli için hayat pahalılığının yüzde 40 olduğunu savundu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) asgari ücretli için temmuz- ekim sonu itibarıyla hayat pahalılığının yüzde 40 olduğunu ve asgari maaşın hayat pahalılığı oranında düzeltilmesi gerektiğini savundu.
Yeltekin, “Sosyal devlet içerisinde dar ve sabit ücretli olan asgari ücretliler gerçekleşen hayat pahalılığı üzerinde artış alması da gerekmektedir. Hür-İş Federasyonu olarak ülkemizde bulunan başta sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri asgari ücretle çalışan insanlarımızın resmi hayat pahalılığı üzerinde bir artış almasını talep etmelidirler” dedi.