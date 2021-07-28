Hüseyin Çakırlı kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu, geçen yıl vefat eden Hüseyin M. Çakırlı, ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre anma töreninde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz ile Devlet Tiyatroları personeli, oyuncuları ve teknik ekibi de hazır bulundu; meslektaşları merhum Hüseyin Çakırlı'yı kabri başında ailesi ve tüm sevenleriyle birlikte andı.

Anma töreninde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz ile oyuncu Cansev Günsoy birer konuşma yaptı.