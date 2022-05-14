Hüseyin Çavuş'tan mesaj

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “ülkenin kalkınmasına, ekonominin büyüyerek güçlenmesine emeği geçen tüm çiftçilerin” gününü kutladı.

Çavuş yayımladığı mesajda, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından 1984 yılında alınan karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihinin tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de ‘Dünya Çiftçiler Günü’ olarak kutlanmakta olduğuna işaret etti.

Çavuş şöyle dedi:

“Tarım sektörünün, hayvancılığa yönelik yatırım destekli çalışmaların yanı sıra sofralarımıza ulaşan her türlü nimetin yetiştirilmesindeki önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dünyada gıda savaşlarının başlayabileceği düşüncesiyle hareket ederek ülkemizde tarım sektörüne çok daha fazla önem verilmesi gerektiği aşikardır.

Ülkemizde tarım sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi için gereken çalışmaların başlaması gerekmektedir. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve ülkenin kalkınması için de olmazsa olmazı olan tarım alanında yeni vizyonlar ortaya koyarak çiftçilerimizin üretim ve verimliliğini artırması, ürettikleri ürünün pazarlara ulaştırılması ve çiftçilere yönelik yatırımları destekleyici çalışmaların artarak devam etmesi gerekmektedir.

Bu vesileyle tüm çiftçi kardeşlerimin ‘Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim.”