Hüseyin Çobanoğlu yaşamını yitirdi

BRTK eski Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu, Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Çobanoğlu yakın bir tarihte kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından by-pass ameliyatı geçirerek yoğun bakımda uzun süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.
Hüseyin Çobanoğlu’nun cenazesi 21 Temmuz 2022 Perşembe (bugün) saat 11’de BRTK’da yapılacak cenaze töreninin ardından İsmail Safa camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğrulanacak.