Hüseyin Evre ve Özkan İpek, aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre ve Girne’de sakin 46 yaşındaki Özkan İpek, aniden rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yittirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da sakin 66 yaşındaki Hüseyin Evre, dün saat 15.30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 18.30 sıralarında, Girne’de sakin Özkan İpek’in (E-46) de, iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre iki ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre 7 ve 8 Ağustos tarihleri arasında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden B.A.D.’nin (E-25) market içerisinde satışa sunulan toplam 2,170 TL değerindeki iki şişe viski, bir şişe bira ile bir adet çikolatayı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa ve İskele’de kumarhane denetimlerinde 24 kişiye yasal işlem…Trafik denetimlerinde 275 kişi rapor edildi, 14 sürücü trafikten men edildi

Polis, dün ve bugün, 20.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri yaptığını bildirdi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 550 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 239 araç sürücüsü rapor edilirken, 14 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

İskele’de faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 328 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.