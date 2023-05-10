Hüseyin Mehmet Ateşin anıldı

İslam dünyasında ve dünyada mimari eserleriyle tanınan Hüseyin Mehmet Ateşin, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde anıldı.

Hüseyin Mehmet Ateşin’in dostları, ailesi, öğrencileri, meslek arkadaşlarının katıldığı gecenin moderatörlüğünü kız kardeşi Ayhatun Ateşin yaptı.

Anma etkinliğinde Hakkı Atun, Mehmet Akanyeti, Fevzi Özersay. Ahmet Cavit An, Işılay Arkam, Ahmet Yönlüer konuşma yaptı.

Anma gecesinde konuşan Ayhatun Ateşin, yapılması gereken bir anma borcu olduğunu kaydederek, “Hafızalarda kalmalı. Bugünün tarihine not düşmesiyle bir sonraki nesile kaynak oluşturacağı inancındayım” dedi.

Kıbrıs’ta kimlik davasının günümüze ışık tutmaya devam ettiğini, kitaplarının araştırmalara ışık tuttuğunu kaydederek, Hüseyin Mehmet Ateşin’in kütüphanenin kuytu köşesine konulmuş en kıymetli kitap gibi olduğunu, üzerindeki tozları silmek ve eserlerini yaşatmak gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta İslami Kimlik Davası isimli kitabın tanıtımı da yapılarak katılanlara hediye edildi.

1942 yılında Lefkoşa’da doğmuş, yüksek tahsilini ve mesleki ihtisasını yurt dışında gerçekleştirmiş, ömrünü Kıbrıs Türklüğü ve kimliğini dünyaya anlatma gayretinde olmuş ve 2007 yılında hayata gözlerini kapayan mimar Hüseyin Ateşin, nam-ı diğer Turamanzade Hüseyin, bıraktığı eserleri ve aydın kimliği ile günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

Lefke Üniversitesi’nin de kurucularından biri olan Ateşin, Kıbrıs Türkü, mimar, gazeteci, yazar, bilim insanı ve erdemli bir eğitimci olarak mimarlar yetiştirdi. Parkinson hastalığının pençesine düşen akademisyen-yazar, mimar Hüseyin Mehmet Ateşin son günlerine kadar Doğu Akdeniz Üniversitesinde mimarlık öğrencilerine tecrübelerini ve bilgilerini aktarmaya devam etti. Mimar Hüseyin Mehmet Ateşin 10 Kasım 2007’de hayatını kaybetti.

Ateşin, öğrencilik yıllarından itibaren faal roller üstlenmiş,Türk Öğrencileri Federasyonu Başkanlığında bulundu, Avrupa Türk Öğrenci Federasyonu kurucuları arasında yer aldı. FOSİS diye bilinen İngiltere Müslüman Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nda çalışmalarda bulundu.