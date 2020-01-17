62 yaşındaki Hüseyin Melemendi, son yolculuğuna uğurlandı.



Hüseyin Melemendi, Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının sonra sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze töreninde, sevenleri Yiğittürk’ü kaybetmenin verdiği büyük acıya katlanmakta zorlandı.



62 yaşındaki Hüseyin Melemendi, 14 Ocak Salı gecesi aniden rahatsızlanarak,Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Melemendi’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.