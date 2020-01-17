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Hüseyin Melemendi, son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Melemendi, son yolculuğuna uğurlandı
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62 yaşındaki Hüseyin Melemendi, son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Melemendi, Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının sonra sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze töreninde, sevenleri Yiğittürk’ü kaybetmenin verdiği büyük acıya katlanmakta zorlandı.
 

62 yaşındaki Hüseyin Melemendi, 14 Ocak Salı gecesi aniden rahatsızlanarak,Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak  hayatını kaybetmişti.

Melemendi’nin  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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