Hüseyin Özgürgün'den şok karar...

UBP eski Genel Başkanı, eski Başbakan UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Özgürgün şunları kaydetti:

"1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum."

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020, 22:20