Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hüseyin usta 20 Temmuz günü şehit düştüğünde 30 yaşındaydı, gözünü kırpmadan sonsuzluğa yürüdü, tüm diğer dava arkadaşları gibi…” ifadelerine yer verdi

Özersay, “20 Temmuz 1974 kararını alabilen öngörülü devlet adamlarını ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.

Özeray’ın paylaşımı şöyle:

“Hüseyin usta 20 Temmuz günü şehit düştüğünde 30 yaşındaydı, gözünü kırpmadan sonsuzluğa yürüdü, tüm diğer dava arkadaşları gibi... Onlarda bu cesaret, vatan sevgisi ve fedakarlık duygusu olmasaydı bugün Kıbrıs Türk Halkı var olamazdı. Onca yokluğa ve imkansızlığa rağmen 20 Temmuz 1974 kararını alabilen öngörülü devlet adamlarını ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum.”