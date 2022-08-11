Hüsnü Feridun hayatını kaybetti

Ülkenin sevilen isimlerinden Dr. Hüsnü Feridun 95 yaşında hayatını kaybetti.

Vadili’de doğan ve aslen Polili olan Feridun’un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kimya-fizik öğretmeni olarak 1951’de başladığı meslek hayatında ortaöğretim müfettişliği, eğitim ve kültür kolu başkanlığı, Maarif Encümeni başkanlığı yapan Feridun, ilk Türk Maarif Müdürüydü.

20 yıl boyunca UNESCO’nun Ortadoğu’daki genel ve mesleki-teknik eğitim programlarını yöneten, ülkeye döndükten sonra 1989-2001 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda Eğitim ve Kültür İşleri Özel Danışmanı olarak görev yapan Feridun, bir dönem üniversitede öğretmen adaylarına ders de vermişti.