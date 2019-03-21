"Huzur ve barış ancak şiirin evrensel dili ile gelecek"

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, toplumsal huzurun ve barışın ancak şiirin evrensel dili ile geleceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, faşizmin her geçen gün yükseldiği, baskıların arttığı, şairlerin ve yazarların tutuklandığı ve aydınların susturulmaya çalışıldığı dünyada, toplumsal huzurun ve barışın ancak şiirin evrensel dili ile geleceğine vurgu yapıldı.

Soyalan, “Geçmişte yaşamış ve yaşamakta olan tüm şairlere, yalnızlığı okundukça azalan şiirlerine ve bütün şiir sevenlere selam olsun” dedi.