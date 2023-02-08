İbrahim Yakula öğretmenimizin de cansız bedenine ulaşıldı

İbrahim Yakula öğretmenimizin de cansız bedenine ulaşıldı
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Adıyaman'daki enkazda KKTC ekibinden öğretmen İbrahim Yakula'nın da cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

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