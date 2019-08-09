Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün gerçekleşen Liderler zirvesini sosyal medya hesabından yorumladı.

Erhürman, açıklamalarında şunları kaydetti:

"İçeriğe dair herhangi bir yakınlaşma olmadığı anlaşılıyor. En azından Güvenlik Konseyinin son kararında bir kez daha vurgulanan siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaktan çıkarılmasına ilişkin bir adım atılması olumlu olurdu. Ancak diyaloğun başlamasının, bir sürecin ana hatlarından söz edilmesinin ve iki liderin üçlü görüşmeye evet demiş olmasının altını çizmek lazım. Dilerim bu süreç bizi siyasi eşitliğin asla tartışma konusu olmadığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zeminine taşır."