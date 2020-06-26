İçişleri Bakanı Baybars’ın Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars mesajında, uyuşturucu madde kullanımının tüm dünyada insanlığı tehdit eden küresel bir olgu ve ülkede de toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden, gençleri hedef alan çok önemli bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı.

Bu sorun karşısında, gençleri uyuşturucu illetinden korumada herkese görevler düştüğünü dile getiren Baybars, başta aileler, okullar olmak üzere, devlet, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda verilen mücadelede birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıların, sadece bağımlı bireylerle ve sağlık zararlarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Baybars, bunların yanı sıra çoğu zaman bağımlı bireylerin ailesine, yakın çevresine ve toplumun tümünü etkileyen ekonomik, sosyal, hukuki zararları da beraberinde getirmekte olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanımı sadece bugünün gençlerini değil, gelecek nesillerin üretkenliklerini ve sağlığını da etkileyen sosyal bir sorun olduğuna dikkat çeken Baybars, ülkede 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık çatısı altında kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun kısa sürede ortaya koyduğu çalışmalar ve üstlendiği misyonun da çok önemli olduğunu vurguladı.

Baybars mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’muzun Destek Programı’ndan yararlanan gençlerimizin üretkenliklerini artırılarak bağımlı değil, sağlıklı ve özgür bireyler olarak yaşama umutla bağlandıklarını görmek bizleri, ortak mücadelemizde umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Gençlerimiz, bağımlı değil, sağlıklı, üretken ve özgür bireyler olarak yaşamalıdır.

Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme, uyuşturucu madde kullanımından kaynaklı bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek, toplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla paydaş kurum/kuruluşlarla birlikte verdiğimiz mücadelemizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu madde kullanımı veya tasarrufunda bulundurma suçlarından dolayı hüküm almış gençlerin topluma kazandırılmalarına yönelik geçmiş dönem yapmış olduğumuz, mesleki eğitim çalışmalarına ve destek programlarına devam edeceğiz.

İnsanlık için büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelede; uyuşturucuya ulaşabilirliğinin önlenmesi, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal katılımın sağlanması, tehdit altındaki hedef grupların bilinçlendirilmesi, bağımlı bireylerin tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek, tedavideki başarı oranının yukarıya çekilmesi ve tedavi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasını önlemek, toplumsal yaşama yeniden uyum içinde katılımlarını sağlamak, verilen mücadelede temel hedefler olmalıdır. Gençlerimizin, geleceğe sağlıklı, üretken bireyler olarak ilerlemelerini sağlayacak, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelede kapsamında yapılacak bilimsel çalışma ve sosyal farkındalık projelerine katkı koymaya, tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nün; bu alanda farkındalık yaratarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamasını ve uyuşturucunun ülkemiz ve dünya için tehdit unsuru olmaktan çıkmasını temenni ediyorum.”