İçişleri Bakanı Öztürkler bayram mesajı yayınladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler bakanlık personeli ile bayramlaşmasının ardından yayınladığı mesajla tüm halkın kurban bayramını kutladı. Öztürkler, bakanlık personelle de bayramlaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre mesajında bayramların, birçok duygu, güzel anı ve kültürden gelen ananelerin yaşatıldığı günler olduğunu dile getiren Öztürkler şöyle devam etti:

“İnsanlığın zor bir dönemden geçtiği, çatışmaların ve küresel ekonomik krizlerin yarattığı tüm sıkıntılara rağmen, Kıbrıs Türk Halkının yüreğinde taşıdığı mücadele ve dayanışma ruhu ile hep birlikte bu zor günleri geride bırakacağımıza inancım tamdır. Kültürümüzün mayasında olan sevgi, saygı ve hoşgörü kavramları, bizlerin de gelecek nesillere aktaracağı en büyük kültürel zenginliğimizdir.

Bu güzel vatanda her günümüzün bayram huzuru, bereketi ve sevinciyle geçeceği güzel günlere ulaşmak için halkımızla birlikte gönül gönüle çalışmaya, umutla yürümeye devam edeceğiz. Benim için insanlarımızın yüzünün gülmesi, refahının artması, sağlıklarının iyi olması en büyük bayramdır.

Büyüklerimizin kalplerinde onlara olan sevgimizi, saygımızı hissedecekleri, çocuklarımızın yüzlerinden ise gülücüklerin eksilmeyeceği, muhabbetli ve mutlu nice güzel bayramlarımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle, halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım”