İçişleri Bakanı Öztürkler bugün Ankara’ya gidiyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmeler yapacak.

İçişleri Bakanı Öztürkler’e Ankara temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlılar ve bakanlık hukukçusu Av. Emine Uzun eşlik edecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 11:35