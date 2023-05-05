İçişleri Bakanı Öztürkler, Kermiya'daki şehit arsalarının altyapı çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kermiya bölgesinde, 14 yıl önce hak sahipliği verilen ve 346 parsel olarak ayrılan yaklaşık 200 dönümlük şehit arsalarındaki altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kermiya Şehit Çocukları arsalarındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Devletin bir taahhüdü olan şehit çocuklarına ait Kermiya bölgesindeki arsaların altyapı çalışmalarının, uzun yıllar çeşitli nedenlerle ve bütçe sıkıntıları dolayısıyla tamamlanamadığını söyleyen Öztürkler, bakanlık olarak altyapı çalışmalarının tamamlanması adına yoğun çalıştıklarını ve kısa sürede sonuç alındığını, gerekli şartnamelerin hazırlanarak, yıllardır tamamlanamayan tüm altyapı projelerinin tamamında sona gelindiğini belirtti.

Kermiya şehit çocukları arsalarında geçmiş dönemlerde başlatılan fakat kısmi olarak yapılan elektrik ve kanalizasyon altyapılarının tamamen bitirildiğini söyleyen Öztürkler, su altyapılarında da 200 dönüm, 346 parselin tamamına hizmet verecek şekilde tamamlandığına işaret etti.

Öztürkler, “Gelecek nesillerin hürriyeti ve güven içerisinde yaşaması için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği evlatlarına devlet olarak sahip çıkma sorumluluğumuz ve hükümet olarak verdiğimiz taahhütler doğrultusunda, Başbakan Ünal Üstel’in de talimatlarıyla başlatılan yoğun çalışmalar neticesinde bugün itibariyle şehit arsaları asfalt altyapıları yüzde yetmiş oranında tamamlanmıştır” dedi.

Geriye kalan yüzde 30’luk alanın ise 2023 yılı bütçesinde onaylandığını ve Mayıs ayı içerisinde de yapılacak ihale süreci sonrası tüm altyapı çalışmalarının tamamlanacağını söyleyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Bir sözümüzü daha yerine getirmenin, insanımıza hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde özveri ile çalışan Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler’e, ekibine ve emeği geçen herkese hükümetimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”