İçişleri Bakanı Öztürkler KTAMS’ı kabul etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta Merkezi Cezaevi ile ilgili konular, ilk adımı atılan Yeni Cezaevine geçiş sürecinin tamamlanmasında izlenecek yol ve Lefke Kaymakamlık binasının durumu hakkında istişare edildi.

İçişleri Bakanı Öztürkler, sendikayla görüşmesinde yaptığı konuşmada, tüm çalışmalarda ekip ruhuna, ortak akla ve konuları çok yönlü olarak ele almaya özen gösterdiklerini söyledi.

Kamuda en örgütlü sendikalarımızdan biri olan KTAMS ile her zaman işbirliği ve istişare içerisinde çalışmak istediklerini ifade eden Bakan Öztürkler, “Bugün KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. İlk adımlarını attığımız Yeni Cezaevine taşınma sürecinin tamamlanması başta olmak üzere, Lefke Kaymakamlık Binasının durumu, atılacak adımlar ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Verimli ve önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem Yeni Cezaevi, hem de sorumluluk alanımızdaki ortak mücadelemiz, daha iyisine ulaşmak için çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, yaptığı açıklamada önemli konularda, işbirliği ve istişare içerisinde mücadele edeceklerini ifade etti.