İçişleri Bakanlığı’nda geniş katılımlı güvenlik toplantısı yapıldı. Ülke güvenliği ve huzuru için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağını kaydeden İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bugün itibariyle E-Vize Otomasyon Sistemi için Maliye’den bütçe onayı alındığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, genişletilmiş güvenlik toplantısı İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in davetiyle bugün saat 14.00’te İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması için yürütülecek çalışmalar, muhaceret sistemlerinin entegre yapıya kavuşturulması, stratejiler ve yapılması gerekenler paydaşlarla birlikte değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekim ayında çıkacak Muhaceret Affı’nın ülkede kayıtlılığın sağlanması adına oldukça önemli olduğunu belirterek, bu konuda çok yönlü hareket edildiğini, sürecin başarıyla tamamlanması için ilgili tüm kurumlarla istişare içinde çalıştıklarını ifade etti.

-4 ayda bin 500 deport

4 ayda bin 500 yabancının suça karışmak veya ülkede düzensiz şekilde kalmaktan dolayı deport edildiğini de açıklayan Bakan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Ülke huzurunu bozan yabancı kişilere yönelik sıfır toleransla hareket ediyoruz, muhaceret sistemlerinin günün koşullarına göre yapılandırılmasına yönelik çalışıyoruz, fakat esas hedefimiz ve vizyonumuz ülke huzurunu bozacak suça karışmış sakıncalı kişilerin ister öğrenci kisvesi altında gelsin, ister turist olarak gelsin daha ülkeye girmeden bir süzgeçten geçirilerek, kontrolün sağlanmasıdır…”

-“e-vize otomasyon sistemi için bütçe onayı alındı”

E-Vize Otomasyon Sistemi’nin ihale hazırlıklarının ilgili tüm daire bilgi işlem sorumlularıyla defalarca yapılan uzun toplantılar sonucunda ve İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimi’nin titiz çalışmasıyla hazırlandığını ifade eden Öztürkler, bugün itibariyle de E-Vize Otomasyon Sistemi için Maliye’den bütçe onayı alındığını açıkladı.

Genişletilmiş güvenlik toplantısının bir diğer önemli konusu ise, üniversitelerin öğrenci kayıtları, muhaceret işlemleri ve Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nde (YÖKAS) pasif - aktif öğrencilerin kontrollerinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın (YÖDAK) tespitleri ve önerileri ile Polis Muhaceret Müdürlüğünün gördüğü eksikliklerin detaylı şekilde ele alınması oldu.

Bakan Öztürkler, üniversitelerin kayıtlarında 30 Eylül tarihiyle birlikte bir yoğunluk yaşanmasının beklendiğini, bu yönde de hem Muhaceret Dairesi’nin hem de Eğitim Bakanlığı’nın koordineli çalışarak sistem üzerindeki eksikliklerin tespit edilerek, hızlıca düzenleme yapılacağını, günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir sisteme kavuşmak için çok yönlü çalışıldığını belirtti.

-“Ülke güvenliği ve huzuru için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışılacak”

Ülke güvenliği ve huzuru için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağının altını çizen Öztürkler, “E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşmasında Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da ciddi katkıları olduğunu belirtti.

Öztürkler, cezaevindeki yabancılara ait istatistiki verileri de toplantıya katılan kurum temsilcileriyle paylaştıklarını, muhaceret sistemlerinde yapılan çalışmalar hakkında da tüm paydaşlara bilgi verildiğini ifade etti. Bakan Öztürkler, ilgili kurumların sorumluluk alanlarında ne gibi adımlar atabileceklerinin de masaya yatırıldığını belirtti.