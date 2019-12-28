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İçişleri Bakanlığı'ndan kimliklerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kimliklerle ilgili açıklama
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Nüfus Kayıt Dairesi son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği yönündeki söylem ve duyumların doğru olmadığını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, “Eski veya çipsiz diye tanımlanan kimlik kartlarını yıpranmış, kırılmış olmadığı sürece değiştirmek zorunlu olmadığı gibi, yıl sonuna kadar yeni ‘çipli’ kimlik alma gibi bir süre kısıtlamasıda yoktur.  KKTC eski “çipsiz” ve yeni ‘çipli’kimlik kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır.” denildi.

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